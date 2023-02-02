ما هو سبب بيع طائرة رونالدو الخاصة؟

بعد مرور أكثر من 7 شهور على طرحها للبيع، تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أخيرًا من العثور على مشترٍ لطائرته الخاصة بالرغم من أنها تُعد واحدة من أندر الطائرات في العالم.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقريرها أن الدون قرر بيع طائرته الخاصة من طرازGulstream G-200 والتي كان قد اشتراها في 2015 مقابل 25 مليون دولار أمريكي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن اللاعب البرتغالي قرر بيع هذه الطائرة من أجل شراء طائرة أخرى وبمواصفات أعلى من أجل أن تتسع عائلته المؤلفة من خمسة أطفال وشريكة بالإضافة إلى عدد من المساعدين والمربين.

ولم يتم الكشف عن هوية مشترِ طائرة الدون أو السعر الذي دفعه مقابل الحصول عليها.

تفاصيل طائرة رونالدو

وسردت الصحيفة الإسبانية تفاصيل طائرة الدون الخاصة G200 والتي جاءت على النحو التالي:

تتسع لـ 10 ركاب وطاقم صغير.

يبلغ طولها 7.4 متر.

يبلغ عرضها 2.19 متر.

يصل ارتفاعها لـ6.53 متر.

تصل سرعتها القصوى إلى 560 ميلاً في الساعة.

تحتوي على ثلاجة وجهاز مايكروويف وفرن كهربائي وخدمة إنترنت وهاتف ونظام وسائط متعددة.

لا يوجد منها إلا 250 قطعة حول العالم.

يذكر أن رونالدو كان يمتلك ثانية وهي من طراز (Gulfstream G650) وبمواصفات فاخرة جاءت على النحو التالي:

تتسع لـ 18 شخصًا.

اشتراها الدون بـ 64.5 مليون دولار أمريكي.

تصل سرعتها القصوى إلى 7000 ميل بحري (12964 كم).

تأتي بمحركين من رولز رويس، وتُعد كواحدة من أكثر الطائرات هدوءًا.

تحتوي على ما يصل إلى أربع غرف معيشة، حيث يمكن العمل أو الاسترخاء أو تناول الطعام أو النوم.

تحتوي على ستة عشر نافذة بانورامية، ومقاعد فردية تتحول إلى أسرّة.

المصدر / وكالات