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مباراة الأهلي وأوكلاند.. فوز عريض للأحمر في بطولة كأس العالم للأندية

02 فبراير 2023 . الساعة 00:31 بتوقيت القدس
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مباراة الأهلي وأوكلاند.. فوز عريض للأحمر في بطولة كأس العالم للأندية

اكتسح الأهلي المصري نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية في المغرب الأربعاء، ليتأهل بالتالي إلى الدور الثاني لمواجهة سياتل ساوندرز الأميركي.

وسجّل ثلاثية الأهلي حسين الشحات (45)، محمد شريف (56)، والجنوب إفريقي بيرسي تاو (86).

وقبل نهاية المباراة بثوان قليلة، تحصّل لاعب أوكلاند آدم ميتشل على بطاقة حمراء رفعها الحكم في وجهه بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

ويأتي هذا الفوز في حين يبحث الأهلي عن الارتقاء خطوة بعد حلوله ثالثاً في آخر نسختين.

وخاض الأهلي مباراته الافتتاحية في مونديال الاندية منتشياً من فوزه قبل عشرة أيام على غريمه الزمالك 3-0 أيضاً في الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز.

المصدر / وكالات
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