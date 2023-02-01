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بالصور الاحتلال يفرج عن الأسير حسام الشيخ من بيت لحم

01 فبراير 2023 . الساعة 23:00 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسير حسام الشيخ من بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأمضى الأسير حسام محمد الشيخ عامين ونصف في سجن النقب الاحتلالي، وأفرج عنه عبر حاجز الظاهرية.

واستقبلت عائلة الشيخ ابنها "حسام" وهو موشح بوشاح حركة "حماس"، وسط حضور المهنئين والمباركين بالإفراج عنه.

واعتقلت قوات الاحتلال "الشيخ" في 22 ديسمبر 2020، بعد دهم وتفتيش منزله في البلدة.

وكان الشيخ تعرض لاعتقال في مارس 2017، ضمن حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال طالت عددًا من شبان العائلة في بيت لحم.

والمحرر "الشيخ" كان يعمل في مصنع حجر، وهو متزوج وله بنتان وولد.

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المصدر / حرية نيوز
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