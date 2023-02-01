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عرين الأسود تعلن مسئوليتها عن إطلاق نار صوب جنود الاحتلال في نابلس

01 فبراير 2023 . الساعة 22:37 بتوقيت القدس
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مقاومو عرين الأسود في نابلس (أرشيف)

أعلنت مجموعات عرين الأسود مسئولياتها عن استهداف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي على نقطة جرزيم الاحتلالية  بصلياتٍ من الرَّصاص مساء اليوم.

وأكدت في بيان مقتضب أن مقاوميها انسحبوا بسلام.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
صدق الله العظيم 
 
قبل قليل
نفّذَ جُند العرين في تمام الساعة ٢٢٢٠ إستهداف تجمعات الجنود على نقطة جرزيم الإحتلالية  بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك  وانسحب جُند العرين بسلام 

الأربعاء  ٢٠٢٣/٢/١

أخوتكم مجموعات عرين  الأسود

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #إطلاق نار #الضفة الغربية #عرين الأسود

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