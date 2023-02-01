تشكيلة الأهلي أمام أوكلاند في كأس العالم للأندية

ما تشكيل الأهلي أمام أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية 2023؟

يبدأ المدرب مارسيل كولر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2023، بتشكيل متحفظ بعض الشيء لم يعتد عليه الجمهور، حيث يدفع بثلاثي في وسط الميدان بدلاً من الاعتماد على محورين فقط.

سيحرس عرين المارد الأحمر محمد الشناوي، على أن يحضر أمامه الرباعي محمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول، وسيمثل ثلاثي الوسط ديانغ وحمدي والسولية، ويقود الهجوم محمد شريف وعبد القادر وحسين الشحات.

تشكيلة الأهلي اليوم: 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني

أليو ديانغ - حمدي فتحي - عمرو السولية

أحمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات

متى موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي؟

موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في الدور الأول من كأس العالم للأندية هو اليوم الأربعاء 1 فبراير/ شباط 2023، ويستضيفها ملعب طنجة الكبير.

ومن المقرر أن يُطلق حكم المباراة صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت طنجة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.