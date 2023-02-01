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الجزائري سليماني يغادر الدوري الفرنسي إلى فريق جديد

01 فبراير 2023 . الساعة 19:05 بتوقيت القدس
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الجزائري سليماني يغادر الدوري الفرنسي إلى فريق جديد

انتقل المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني من بريست الفرنسي الى أندرلخت البلجيكي حتى نهاية الموسم وفق ما أعلن الناديان مساء الثلاثاء.

وانضم ابن الـ34 عاماً الى بريست الصيف الماضي قادماً من منافسه المحلي ليون، لكنه عجز عن فرض نفسه واكتفى بتسجيل هدف وحيد في الدوري الفرنسي.

وبانضمامه الى بريست، كان المهاجم السابق لسبورتينغ البرتغالي وليستر سيتي الإنكليزي يمني النفس بأن يلعب بجانب زميله في المنتخب الوطني يوسف بلايلي، لكن الأخير ترك الفريق وانتقل الى المنافس المحلي أجاكسيو في تشرين الأول/أكتوبر.

ووجد سليماني (89 مباراة دولية سجل خلالها 41 هدفاً) نفسه في تنافس مع المهاجم البنيني ستيف مونييه بعد عودة الأخير من الإصابة، وقد نجح ابن الـ28 عاماً في فرض نفسه على حساب الجزائري بتسجيله أربعة أهداف في المباريات الست الأخيرة.

المصدر / وكالات
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#الدوري الفرنسي #بريست #سليماني #أندرلخت

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