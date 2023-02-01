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"حمادة": اقتحام رئيس تشاد للأقصى تنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني

01 فبراير 2023 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
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محمد حمادة

استنكر الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، اقتحام رئيس دولة تشاد محمد ديبي للمسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء بحراسة وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حمادة، إن "اقتحام رئيس تشاد للأقصى يمثّل حالة استفزاز كبيرة وتنكّرًا لحقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر أهالي الشهداء والأسرى، وخاصة في هذا الوقت الحسّاس من ازدياد جرائم الاحتلال بحق القدس وأهلها".

وأشار الناطق باسم "حماس" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أمّنت اقتحام رئيس تشاد للأقصى، هي التي تحمي بالطريقة ذاتها قطعان المستوطنين المقتحمين للمسجد.

ودان حمادة اعتزام الرئيس التشادي افتتاح سفارة لبلاده لدى كيان الاحتلال يوم غدٍ الخميس في (تل أبيب).

ويلتقي ديبي بكبار المسؤولين في كيان الاحتلال، خلال الزيارة التي تعتبر الثانية لرئيس تشادي للكيان.

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