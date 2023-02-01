"فدائي" السلّة يستعد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

يستعد المنتخب الفلسطيني لكرة السلة للمشاركة في التصفيات التأهيلية لبطولة كأس آسيا، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 إلى 22 شباط الجاري.

ويدخل "الفدائي" المنافسات ومعه 4 نقاط حصدها من التصفيات الأولية لمجموعته التي استضافتها فلسطين العام المنصرم، حيث فاز منتخبنا على نظيريه الكويتي والعراقي.

وسيلاقي منتخبنا الوطني في التصفيات المقبلة، منتخبات عمان، وقطر والإمارات، علماً أنه 4 منتخبات من أصل 6 ستتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

ومن المقرر أن تغادر بعثة "الفدائي" إلى قطر في 12 شباط الجاري، لإقامة معسكر تدريبي سيتخلّله لقاءات ودية، استعداداً لهذا الاستحقاق القاري.

وكان اتحاد السلة قد أعلن مؤخراً عن تعاقده مع اليوناني يوانيس ديامانتاكوس، مديرًا فنيًّا للمنتخب لقيادة دفّة الجهاز الفني خلال مشوار "الفدائي" في التصفيات، وسيساعده المدرّبان سليم الحصري وعيسى كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين