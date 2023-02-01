الاحتلال يغلق حاجز بيت إكسا أمام حركة الفلسطينيّين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجز قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة، وهو المدخل الوحيد للقرية، ومنعت الدخول والخروج منها.

وقالت مصادر محلية إن مئات المواطنين وعشرات المركبات تصطف منذ أكثر من ثلاث ساعات بانتظار السماح لها بالمرور دون جدوى، مناشدين المؤسّسات الحقوقية التدخل من أجل السماح لهم بالوصول إلى منازلهم.

وأضافت أن المواطنين محتجزون في سياراتهم وسط أمطار غزيرة في المنطقة، علمًا أنَّ القرية لا يوجد لها سوى هذا المدخل.

وبيّنت المصادر أن الاحتلال يتعمّد التنكيل بأهالي القرية منذ عدّة أيام، إذ فرضت قوات الاحتلال غرامات مالية على السيارات المارة تحت حجج وذرائع واهية، بينما يقوم الجنود بتفتيش الداخلين والخارجين من القرية بشكل مهين.

ويقطن في قرية بيت إكسا المحاصرة بجدار الفصل العنصري قرابة 2500 مواطن، يعيشون في ظروف صعبة للغاية من جرّاء الإغلاق المتواصل على القرية منذ 20 سنة.

المصدر / فلسطين أون لاين