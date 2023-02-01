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رئيس الاتحاد الفلسطيني يوضّح سبب عدم التصويت للسعودية

01 فبراير 2023 . الساعة 18:00 بتوقيت القدس
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وائل الحلبي:

أوضح جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سبب عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027، مشيرًا إلى أن مندوب الاتحاد الفلسطيني "أخطأ" بعدم التصويت للمملكة.

وقال الرجوب في مقطع فيديو مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "تحية لجميع الشعوب العربية وللشعب السعودي بملكه وولي عهده والسلطة الحاكمة وأسرة كرة القدم".

وأضاف رئيس الاتحاد الفلسيني قائلا: "واضح أنَّ هناك خللًا فنيًّا حصل من مندوبنا في أثناء عملية التصويت، أنا شخصيًّا غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب آسيا في المكتب التنفيذي ولأسباب صحية طارئة وتوجّهت إلى الأمين العام للاتحاد السعودي واعتذرت لأنني سأغادر فقال لي: لن يكون هناك تصويت وعلى هذا الأساس أنا غادرت".

وختم الرجوب قائلًا: "واضح أن مندوبنا أخطأ وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر"

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السعودية #الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #جبريل رجوب

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