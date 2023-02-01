الجهاد الإسلامي: استهداف عوائل الشهداء انحراف خطير في سلوك أجهزة السلطة

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إقدام أجهزة السلطة على استهداف عوائل الشهداء والأسرى في محافظة جنين، ومواصلة الاعتقال السياسي بحق أبناء وكوادر الحركة على امتداد الضفة الباسلة.

وأوضحت الحركة في بيانها، أن جهاز المخابرات العامة في محافظة جنين، قام باستدعاء عدد من عوائل الشهداء، والتي كان اَخرها استدعاء الحاج محمد طوالبة والد الشهيد المجاهد خليل طوالبة من مخيم جنين.

وأكدت الجهاد الإسلامي، أن ما تقوم به أجهزة السلطة يُعد انحرافًا خطيرًا في سلوكها تجاه ذوي الشهداء وعوائلهم الكريمة.

ودعت أجهزة السلطة بالتوقف فورًا عن سياسة الاستدعاء والتضييق على عوائل الشهداء الكريمة لما لها من مكانة في وجدان شعبنا.

وشدّدت على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيّين، ووقف سياسة الاعتقال السياسي المشؤومة، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأهلنا ومقدّساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين