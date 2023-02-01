حماس تشيد بتصدّي المقدسيّين لمحاولات الاحتلال هدم منازلهم

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، بحراك أهلنا المقدسيّين في التصدّي لمحاولات الاحتلال بهدم منازلهم.

ودعت حماس في بيانها، أهالي بلدة سلوان وجبل المكبّر والخان الأحمر، وعموم القدس والضفة الغربية المحتلتين، إلى مزيد من التكاتف والتلاحم في مواجهة السياسة الاحتلالية العنصرية بهدم المنازل، والرامية لاقتلاعهم من أرضهم لصالح مخطّطات استيطانية تهويدية تسعى لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وأكدت "حماس" على أحقية ومشروعية مقاومتنا للمحتل الغاشم دفاعًا عن أرضنا ومقدّساتنا.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الأطراف الفاعلة إلى التحرّك الجاد لوقف مخططات الاحتلال الفاشية العنصرية، ولمحاسبة قادته على جرائمهم المستمرة والمخالفة لأبسط معايير حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين