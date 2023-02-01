مهجة القدس: نقل الأسيرة "شعبان" من سجن الدامون إلى "تحقيق الجلمة"

قالت مؤسسة مهجة القدس، مساء اليوم الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان، من بلدة رمانة بمحافظة جنين، من سجن الدامون إلى تحقيق الجملة بشكل تعسّفي.

وكانت عائلة الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (40 عامًا)، من بلدة الجلمة جنوب جنين، طالبت الصليب الأحمر ومؤسّسات الأسرى وحقوق الإنسان، التحرّك الفوري والسريع لمتابعة أوضاعها، بعدما تعرّضت للقمع والعزل في سجن " الدامون ".

يُشار إلى أن الأسيرة ياسمين تعرّضت للاعتقال الأول بتاريخ 3/11/2014، وقضت محكوميتها البالغة خمس سنوات، وأفرج عنها في عام 2019، علمًا بأنها متزوجة وأم لأربعة أبناء.

المصدر / فلسطين أون لاين