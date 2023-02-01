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البنك المركزي اللبناني يرفع سعر صرف الدولار 90%

01 فبراير 2023 . الساعة 15:28 بتوقيت القدس
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أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن البنك سيرفع سعر صرف الدولار من 1507 إلى 15000 ليرة اعتبارًا من الأول من فبراير الجاري.

ويعد هذا ارتفاعًا بنسبة 90% عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عامًا.

ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 إلى 15000 بعيدًا عن السوق الموازية، حيث تم تداول الدولار عند حوالي 57000 لكل دولار يوم الثلاثاء.

وقال سلامة: "ستمنح المصارف 5 سنوات لإعادة تعويض الخسائر الناجمة عن تخفيض قيمة العملة".

وأضاف أن "تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة هو خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، تماشيًا مع مسودة اتفاق توصل إليها لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي والذي حدد شروطًا لإطلاق خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار"

المصدر / وكالات
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#الدولار #البنك المركزي اللبناني #الليرة اللبنانية

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