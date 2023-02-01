فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بسبب الفساد.. السلطات الأوكرانية تداهم منازل عدد من المسؤولين

طالع أبرز قرارات الجلسة الأسبوعية لمتابعة العمل الحكومي بغزة

تحديد موعد استئناف الدوري بالدرجتين الممتازة والأولى

الشهيد "أبو دية".. "شرطي مشتبك" كتب بدمائه: "فلسطين تناديكم"

السيول والفيضانات تغمر شوارع نيوزيلندا

مؤسسات تكشف تفاصيل ما تعرضت له الأسيرات من اعتداءات

تضرر مركبة للمستوطنين برام الله والاحتلال يهدم منشأت بالقدس

الرئيس التشادي يصل دولة الاحتلال

في أكثر "الأماكن أمنًا".. "ماجدة عبيد" لم تنجُ من غدر الاحتلال

نصرةً للأسيرات.. الحركة الأسيرة: إغلاق جميع الأقسام في السجون الساعة 12

بسبب الفساد.. السلطات الأوكرانية تداهم منازل عدد من المسؤولين

01 فبراير 2023 . الساعة 15:19 بتوقيت القدس
...

نفّذت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، سلسلة مداهمات وعمليات أمنية استهدفت شخصية نافذة وإدارات ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد المستشري في البلد خصوصًا في مجال إمدادات الجيش، في خضمّ الحرب مع روسيا.

وأعلن زعيم حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، عبر تليجرام أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت خصوصًا الملياردير إيغور كولومويسكي ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف ومكتب الضرائب الأوكراني فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك.

كما شملت زيارات المحققين أيضًا منازل ومكاتب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#روسيا #السلطات الأوكرانية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة