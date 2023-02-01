تحديد موعد استئناف الدوري بالدرجتين الممتازة والأولى

وائل الحلبي:

حدد اتحاد كرة القدم موعد استئناف مباريات دوري الدرجتين الممتازة والأولى، حيث من المقرر أن تستكمل المباريات بداية من الجولة الـ18 في العاشر من شهر فبراير الجاري.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن عن تأجيل مباريات الجولة الـ18 التي كانت من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة القادم، قبل أن يتم ترحيلها بدايتها إلى تاريخ 10/2/2023.

تبدأ مباريات الجولة الـ18 يوم الجمعة 10/2/2023 بإقامة مباراتين تجمع الأولى غزة الرياضي واتحاد الشجاعية على ملعب اليرموك، وتقام الثانية على ملعب فلسطين بين الهلال والزوايدة.

وتستكمل الجولة يوم السبت 11/2/2023 بلقاء وحيد يجمع خدمات رفح وضيفه شباب جباليا على ملعب رفح، وتقام يوم الأحد 12/2/2023 ثلاثة مباريات، يلتقي شباب رفح وشباب خانيونس على ملعب رفح، ويستقبل الصداقة اتحاد بيت حانون على ملعب فلسطين، ويلتقي اتحاد خانيونس وخدمات النصيرات على ملعب خانيونس.





المصدر / فلسطين أون لاين