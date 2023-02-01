تضرر مركبة للمستوطنين برام الله والاحتلال يهدم منشأت بالقدس

تضررت مركبة للمستوطنين، اليوم الأربعاء، جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "بيت حورون" جنوب غرب رام الله، ما أدى إلى إلحاق أضرار فيها، فيما هدمت قوات الاحتلال عدة منشأت في القدس والضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشباب الثائر رشقوا مركبة للمستوطنين جنوب غرب رام الله، ما أدى إلى تضررها.

في غضون ذلك، هدمت قوام الاحتلال، منشأة زراعية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

واقتحمت ست آليات عسكرية لجيش الاحتلال ترافقها جرافتان دير بلوط، وشرعت بهدم منشأة زراعية "بركس" يعود للمواطن راتب جودة، مقامة على مساحة تقدر بـ500 متر.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية بحي وادي الحمص في صور باهر بمدينة القدس.

وهدمت جرافات الاحتلال منشأة قيد الإنشاء، تحتوي على معدات ومواد بناء، تعود للمواطن أكرم عميرة، إلى جانب هدم غرفة خشبية للمقدسي صلاح حجازي في حي العباسية ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

وتصاعدت عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، بهدف تنفيذ مخطط احتلالي بهدم 14 منزلاً، لصالح المشاريع الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين