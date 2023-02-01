الرئيس التشادي يصل دولة الاحتلال

بدأ الرئيس التشادي محمد ديبي، زيارة دبلوماسية إلى (إسرائيل)، على أن يلتقي رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غضون الساعات المقبلة.

وخلال رئاسة نتنياهو السابقة لحكومة الاحتلال، أعلن مطلع عام 2019، عودة العلاقات الدبلوماسية مع تشاد بعد عقود من انقطاع العلاقات بين البلدين منذ عام 1972، خلال زيارة وصفت حينها بأنها "اختراق تاريخي".

وحسبما نشر موقع "واللا" العبري، تستمر زيارة الرئيس التشادي لدولة الاحتلال لمدة يومين.

وهذه أول زيارة يقوم بها ديبي لدولة الاحتلال، وكان تولى مقاليد الحكم بعد وفاة والده في 2021.

ويلقى التطبيع التشادي الإسرائيلي، رفضا شعبيا تشاديا واسعا، إذ تنظر إليه الأغلبية وأحزاب المعارضة على أنه وقوف إلى جانب الاحتلال والتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني المقدسات الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين