مقترح إسرائيلي لسحب الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية من طلبة الداخل

من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​الصهيوني المصغر "الكابينيت"، اقتراحًا مقدمًا من أحد الوزراء لرفض الاعتراف بالدرجات الأكاديمية لطلبة فلسطينيي الداخل المحتل.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أنّ "وزير الزراعة آفي ديختر قدّم المقترح، والذي بموجبه يوقف الاحتلال الاعتراف بالدرجات الأكاديمية التي يحصل عليها فلسطينيون من الداخل المحتل في المؤسسات التعليمية الفلسطينية".

ويروج ديختر للمقترح لـ"إضعاف العلاقة بين الفلسطينيين بالضفة الغربية، وفلسطينيي الداخل".

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وأشارت القناة العبرية إلى أنّ القائمين على الاقتراح يرون أنّ "المناهج التي تدرسها الجامعات الفلسطينية تبثُّ الروح الوطنية، وهذا ينعكس على طلابها الذين ينقلون هذه الأفكار لطلابهم بعد تخرجهم وعملهم في المؤسسات التعليمية المختلفة"، وِفق زعمهم.

يُذكر أنّ المؤسسات الحقوقية والقانونية في الداخل المحتل تقول إنّ الطلاب الفلسطينيين يتوجهون إلى الجامعات الخارجية بما فيها الفلسطينية بسبب التقييدات التي يواجهونها عند الالتحاق بالجامعات العبرية لدراسة بعض المواضيع (كالطب والخدمة الاجتماعية، والطب المساند).

المصدر / وكالات