أردوغان: نرفض انضمام السويد للناتو طالما تسمح بحرق المصحف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ أنقرة لن توافق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" طالما أنها تسمح بحرق وتمزيق المصحف الشريف على أراضيها.

جاء ذلك في خطاب له الأربعاء، أمام الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو وسلبي تجاه عضوية السويد".

وأواخر يناير/كانون ثاني المنصرم أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

المصدر / الأناضول