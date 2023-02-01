وفد دبلوماسي أوروبي يصل غزة

وصل وفد من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية.

وقال شادي عثمان، المسؤول الإعلامي في مكتب الاتحاد الأوروبي: "وصل غزة وفدٌ مكوّن من 22 سفيرا وممثلا لدول الاتحاد الأوروبي، صباح الأربعاء".

وأضاف عثمان أن "هذه الزيارة تأتي للاطلاع على الأوضاع الإنسانية بغزة وزيارة مشاريع مولها الاتحاد الأوروبي".

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وبحسب عثمان، "سيعقد الوفد لقاءات مع البعثة المصرية الموجودة في القطاع، وشخصيات فلسطينية من المجتمع المدني وأُخرى تمثّل غزة".

وأشار إلى أن زيارة الوفد ستستمر يومين.

وأجرى الوفد زيارة لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فور وصوله إلى القطاع.

المصدر / الأناضول