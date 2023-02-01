شرطة الاحتلال تقتحم منزلي المحررين كريم وماهر يونس

اقتحمت شرطة الاحتلال، قبل ظهر اليوم، منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس، وعبثت بمحتوياتهما في بلدتي عرعرة وعارة بالداخل المحتل.

ووفق مصادر في البلدتين، فإن عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا منزل الأسير المحرر كريم يونس في عارة، ثم داهمت قوة أخرى منزل الأسير المحرر ماهر يونس في عرعرة.

وأفادت المصادر، بأن المحرر كريم يونس كان خارج بلدته عند الاقتحام، وقد وصل إلى المكان بعد استدعائه من شرطة الاحتلال.

وهذا الاقتحام الثاني لمنزله في غضون أسبوع. وفي المرة الأولى اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة المنزل واقتادت زوجة شقيقه وقريب آخر له للتحقيق، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الصور والملصقات.

وقبل ذلك استدعت شرطة الاحتلال المحرر ماهر يونس، وشقيقه نادر للتحقيق بزعم "التحريض على الإرهاب".

ونال المحرران كريم وماهر يونس حريتهما في كانون الثاني/ يناير الجاري، بعدما أمضيا 40 عاما في سجون الاحتلال.

وتواصل شرطة الاحتلال استفزازاتها للمحررين وعوائلهما بين الحين والآخر، في محاولة للتضييق عليهما وعائلتيهما، وذلك تنفيذاً لقرارات متشددة من وزارة حكومة المستوطنين الفاشية.

المصدر / فلسطين أون لاين