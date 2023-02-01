هل تذكرونه؟.. حقيقة إصابة المصارع هالك هوجان بشلل نصفي

كشفت تقارير صحفية، عن إصابة بطل المصارعة الأمريكي الشهير، هالك هوجان بالشلل من الخصر إلى الأسفل.

ووفق تقارير صحفية، فإنّ هذا الشلل جاء بعد خطأ طبي أثناء إجراء هوجان عملية جراحية في الظهر اعتاد عليها في السنوات الأخيرة لكن الجراحة الأخيرة التي تحمل رقم 11 في ظهره "لم تمر على خير".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنّ هوجان فقد الإحساس في الجزء السفلي من جسده بعد جراحة في الظهر، حيث خضع لعملية تعرَّض خلالها لإزالة بعض الأعصاب في ظهره وهو ما أدى إلى فقدانه الإحساس والتحكم في نصفه السفلى.

ولم يعد نجم المصارعة العالمية السابق هالك هوجان وفقًا للصحيفة قادرًا على الشعور بساقيه بعد قطع الأعصاب أثناء جراحة الظهر، ولم يعد يشعر بأيّ شيء تحت خصره، ولكن لا يزال بإمكانه استخدام العصا للمشي، بعد إزالة الأعصاب خلال جراحة الظهر الحادية عشرة".

وهولك هوغان، هو مصارع محترف وممثل أمريكي، وُلد هولك هوغان في مدينة أوغستا بولاية جورجيا الأمريكية، وبدأ مجاله في المصارعة الحرة المحترفة سنة 1978 باستخدامه لعدة ألقاب سابقة.

ويعتبر هولك هوجان (69 عامًا) أحد أكثر المُصارعين شعبيةً في الاتحاد العالمي للمصارعة خلال ثمانينات القرن الماضي، حيث اشتهر بمنظره المبهرج ونشاطه الجنوني الذي أطلق عليه مشجعوه اسم هولك مينيا.

وفاز هولك هوجان ببطولة العالم للمصارعة 12 مرة، كما يعتبر هوجان من الناشطين البارزين في مجال حقوق الحيوان.

المصدر / وكالات