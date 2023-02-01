إصابة قوية للاعب "الزعيم"

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أكد نادي شباب رفح إصابة لاعبه طارق أبو غنيمة، بتمزق في العضلة الضامة، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام اتحاد الشجاعية يوم الأحد الماضي، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وأكد محمد الأخرس معالج فريق نادي شباب رفح، أنّ أبو غنيمة سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين، وربما تصل لثلاثة أسابيع، بعدما تم التأكد من إصابته عقب ظهور صورة التراساوند.

وسيُقلّل تأجيل الدوري مدة غياب أبو غنيمة عن فريقه، حيث يعتبر أهم ركائز الفريق وهدافه، ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير.

وعاد أبو غنيمة لصفوف الزعيم في الجولة الثالثة عشر من المسابقة، بعد فسخ تعاقده مع نادي بتروجيت المصري، ووقّع عقدًا مع شباب رفح يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وحصل أبو غنيمة "30" عامًا، على لقب هداف بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي، وساهم بشكل كبير في حصول الزعيم على لقب المسابقة.