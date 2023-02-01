"العمصي" يوضح سبب وقف الاحتلال استقبال تصاريح جدد من عمال غزة

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن وزير جيش الاحتلال السابق "بيني غانتس" لم يوافق على زيادة "كوتة" تصاريح قطاع غزة لأكثر من 20 ألفاً، وهو ما دفع الجهات المختصة لدى الاحتلال بمنع استقبال طلبات جديدة تتعلق بتصاريح العمل في الداخل المحتل.

وأوضح العمصي في تصريح وصل " " نسخة عنه، اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال السابقة أبلغت الجهات الفلسطينية المختصة، بأن "كوتة" التصاريح المخصصة لقطاع غزة بلغت 20 ألفاً فقط منها "17 ألف احتياجات اقتصادية و3 آلاف تجار"، وبعد بلوغ العدد المُحدد، أوقف الاحتلال استقبال أي طلبات جديدة بهذا الخصوص.

وقال إن سلطات الاحتلال، تسحب تصاريح من عمال قطاع غزة بشكل يومي أو أسبوعي، بذرائع أمنية، وتستبدلهم بآخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين