فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفد دبلوماسي أوروبي يصل غزة

شرطة الاحتلال تقتحم منزلي المحررين كريم وماهر يونس

هل تذكرونه؟.. حقيقة إصابة المصارع هالك هوجان بشلل نصفي

تعرف على عقوبات اتحاد كرة القدم بعد الجولة 17

بحر: الاعتداء الآثم على الأسيرات والمساس بهنّ نار ستحرق الاحتلال وحكومته

إصابة قوية للاعب "الزعيم"

"لجان المقاومة": القمع والتنكيل بالأسيرات جريمة لا يمكن السكوت عنها

طالبات بغزة يُنظّمن وقفة ضد العدوان على الأسيرات

"العمصي" يوضح سبب وقف الاحتلال استقبال تصاريح جدد من عمال غزة

"السلطة" تواصل اعتقالاتها السياسية بحق المواطنين في الضفة الغربية

نصرةً للأسيرات.. الحركة الأسيرة: إغلاق جميع الأقسام في السجون الساعة 12

01 فبراير 2023 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
...
نصرة للأسيرات.. الحركة الأسيرة: إغلاق جميع الأقسام في السجون الساعة 12

أعلنت الحركة الأسيرة، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق جميع الأقسام، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الساعة 12 ظهرًا.

وقالت الحركة في تصريح مقتضب، إنّ هذه الخطوة تأتي نصرةً للأسيرات واللواتي اعتدى السجان عليهم أمس.

وصباح اليوم، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة من رسالة صوتية، أرسلتها الأسيرات من السجون قُلن فيها، نُعلي صرختنا من أجل نُصرتنا ووقف أذى الاحتلال عنا".

اقرأ أيضًا: رسالة صوتية مهمة للأسيرات من سجن الدامون بعد الاعتداء عليهن

وأضافت الأسيرات: "نرسل صرختنا إلى كلّ من يُردّد خيتا تحريرك همّي أين هي عزائمكم، أين انتصاركم لنا"؟

وأكملن: "من سينتصر لنا ويُلقّن العدو درسًا يتعلم منه ألا يتطاول علينا، هل ننتظر أسيرًا آخر ينتصر لنا مثل الأسير يوسف المبحوح؟

وتساءلت الأسيرات في رسالتهن: أين من يُحرّرنا بعد وقوعنا في الأسر عندما أدّينا واجب الوطن والمقدسات ولم يُقدّر لنا الشهادة ؟!.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#سجون الاحتلال #الحركة الأسيرة #الاعتداء على الأسيرات #إغلاق جميع الأقسام #إغلاق أقسام السجون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة