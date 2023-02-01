نصرةً للأسيرات.. الحركة الأسيرة: إغلاق جميع الأقسام في السجون الساعة 12

أعلنت الحركة الأسيرة، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق جميع الأقسام، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الساعة 12 ظهرًا.

وقالت الحركة في تصريح مقتضب، إنّ هذه الخطوة تأتي نصرةً للأسيرات واللواتي اعتدى السجان عليهم أمس.

وصباح اليوم، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة من رسالة صوتية، أرسلتها الأسيرات من السجون قُلن فيها، نُعلي صرختنا من أجل نُصرتنا ووقف أذى الاحتلال عنا".

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وأضافت الأسيرات: "نرسل صرختنا إلى كلّ من يُردّد خيتا تحريرك همّي أين هي عزائمكم، أين انتصاركم لنا"؟

وأكملن: "من سينتصر لنا ويُلقّن العدو درسًا يتعلم منه ألا يتطاول علينا، هل ننتظر أسيرًا آخر ينتصر لنا مثل الأسير يوسف المبحوح؟

وتساءلت الأسيرات في رسالتهن: أين من يُحرّرنا بعد وقوعنا في الأسر عندما أدّينا واجب الوطن والمقدسات ولم يُقدّر لنا الشهادة ؟!.

المصدر / فلسطين أون لاين