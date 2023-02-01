لاعب العميد الموهوب يخضع لتدريبات فردية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

خضع حمزة موسى لاعب فريق نادي غزة الرياضي لتدريبات فردية، تحت إشراف المدير الفني نعيم السويركي، وذلك بعد غياب لعدة أشهر ، بعد إجرائه عملية جراحية.

ومن المتوقع أن ينتظم موسى في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة القادمة، حيث تعافَى من الإصابة، وخضع لفترة تأهيل على يد مختص.

وغاب موسى عن فريقه منذ بداية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يظهر بقميص فريقه في المباراتين الأخيرتين، لتجهيزه للموسم القادم.

ويُعتبر موسى من أبرز المهاجمين الواعدين في غزة، ويمتاز بمواصفات المهاجم المتكامل، من تسديد على المرمى، والضربات الرأسية والمهارة الفردية، وينتظره مستقبل باهر.