فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لاعب العميد الموهوب يخضع لتدريبات فردية

"المنظمات الأهلية" تُحذّر من تدهور أوضاع قطاع غزة

أطر تسلم "المستقلة" مذكرة حول المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين

رسالة صوتية مهمة للأسيرات من سجن الدامون بعد الاعتداء عليهن

إضراب في بريطانيا الأكبر منذ سنوات

الاحتلال يحكم على أربعة أسرى مقدسيين بالسّجن الفعلي

"مقاومة الجدار": 700 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه في يناير 2023

1 فبراير في أحداث الذاكرة الفلسطينية

عائلة بنات ترفض ادّعاء طبيب أردني أنّ ميتة نزار "طبيعية"

إصابتان في 7 حـوادث سير خـلال الـ 24 ساعة الماضية

لاعب العميد الموهوب يخضع لتدريبات فردية

01 فبراير 2023 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

خضع حمزة موسى لاعب فريق نادي غزة الرياضي لتدريبات فردية، تحت إشراف المدير الفني نعيم السويركي، وذلك بعد غياب لعدة أشهر ، بعد إجرائه عملية جراحية.

ومن المتوقع أن ينتظم موسى في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة القادمة، حيث تعافَى من الإصابة، وخضع لفترة تأهيل على يد مختص.

وغاب موسى عن فريقه منذ بداية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يظهر بقميص فريقه في المباراتين الأخيرتين، لتجهيزه للموسم القادم.

ويُعتبر موسى من أبرز المهاجمين الواعدين في غزة، ويمتاز بمواصفات المهاجم المتكامل، من تسديد على المرمى، والضربات الرأسية والمهارة الفردية، وينتظره مستقبل باهر.

تويتر تويتر
#كرة القدم #رياضة #نادي غزة الرياضية #حمزة موسى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة