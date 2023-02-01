رسالة صوتية مهمة للأسيرات من سجن الدامون بعد الاعتداء عليهن

نقل مكتب إعلام الأسرى، رسالة صوتية مهمة من الأسيرات في سجن الدامون بعد الاعتداء عليهنّ أمس من قِبل إدارة السجن.

وقالت الأسيرات في رسالتهنّ الصوتية: نُعلي صرختنا من أجل نصرتنا ووقف أذى الاحتلال عنا".

وأضافت الأسيرات: "نرسل صرختنا إلى كل من يُردّد خيتا تحريرك همّي أين هي عزائمكم، أين انتصاركم لنا"؟

وأكملت الأسيرات: "من سينتصر لنا ويُلقّن العدو درسًا يتعلم منه ألا يتطاول علينا، هل ننتظر أسيرًا آخر ينتصر لنا مثل الأسير يوسف المبحوح؟

وتساءلت الأسيرات في رسالتهن: أين من يحررنا بعد وقوعنا في الأسر عندما أدّينا واجب الوطن والمقدسات ولم يُقدّر لنا الشهادة ؟!

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المصدر / فلسطين أون لاين