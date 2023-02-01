الاحتلال يحكم على أربعة أسرى مقدسيين بالسّجن الفعلي

أصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة اليوم الأربعاء، أحكامًا بحقّ أربعة أسرى مقدسيين لمدد متفاوتة وصلت إلى 19 عامًا على خلفية مقاومة الاحتلال.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد ابو عصب:" إن محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة أصدرت أحكاما جائرة بحق أفراد خلية سلوان بعد أن أدانتهم بالضلوع في اعمال المقاومة".

وأوضح أن الأسرى هم:‏ الأسير المقدسي محمد فهمي الفروخ (44 عامًا) صدر بحقّه حكمًا بالسّجن، لمدة 19 عامًا، وقد اُعتقل بتاريخ 22/8/2017، وهو متزوج و أب لستة أبناء، والأسير محمد منصور العباسي (23 عامًا) صدر بحقّه حكمًا بالسّجن، لمدة 13 عامًا، وقد اُعتقل 18/8/2017".

وأضاف:" والأسير المقدسي أمير نادر فهمي الفروخ (24 عامًا) صدر بحقّه حكمًا بالسّجن لمدة 14 عامًا، وقد اُعتقل بتاريخ 5/9/2017، والأسير أحمد سعدي أبو خلف (23 عامًا) وقد صدر بحقّه حكمًا بالسّجن لمدة 14 عامًا، وقد اُعتقل بتاريخ 11/9/2017.

والجدير ذكره، إن هذه القضية مرت بمماطلات من قبل محكمة الاحتلال استمرت لاكثر من خمس سنوات

المصدر / فلسطين أون لاين