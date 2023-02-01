وظيفة شاغرة في جمعية أصدقاء بلا حدود للتنمية المجتمعية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية أصدقاء بلا حدود للتنمية المجتمعية بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة باحث اجتماعي.

المهام والمسؤوليات:

- تنفيذ زيارات ميدانية أو منزلية لمكان سكن المستفيدين، ووضع التوصيات العملية لتحسن التدخلات اللازمة لتحسين جودة حياة المستفيدين،

- إجراء تقييم بسيط وعميق لكل أسرة مستفيدة،

- ضمان تلبية النتائج المخططة مع المستفيدين وأولوياتهم وتحقيق أهداف المشروع،

- إعداد وتجهيز ملفات كامل للمستفيدين، والتأكد من التوثيق الصحيح للبيانات التي يتم جمعها،

- يقوم الباحث الاجتماعي بالمشاركة في تقييم الخدمات المقدمة بانتظام للتأكد من أن الأنشطة المنفذة تلبي احتياجات المستفيدين متنوعي الاحتياجات،

- تقديم التقارير الدورية وحسب الطلب ودعمها بالوثائق الكافية.

- المساهمة في اعداد وتنفيذ الخطط الأسبوعية والشهرية، في إطار عمل المشروع.

- أي مهام أخرى يتم التكليف بها من خلال المسؤول المباشر تتناسب مع قدراته ومهاراته.

- القيام بأي مهام أخرى حسب الوصف الوظيفي.

مؤهلات الوظيفة:

- خريج/ة بكالوريوس خدمة اجتماعية او علم اجتماع

- خبرة مثبتة لمدة لا تقل عن 3 سنوات في عمل مشابه

- القدرة على تنفيذ زيارات ميدانية لمنازل المستفيدين

-مكان السكن - محافظات قطاع غزة

- القدرة علي التعامل مع النماذج الورقية والتعبئة عبر التابلت

- القدرة على استخدام تطبيقات الالكترونية وبرامج الاوفيس

طريقة التسجيل:

- يبدأ التسجيل بتاريخ 30/1/2023 حتى تاريخ 9/2/2023

- سيتم التواصل مع من ينطبق عليه/ا شروط الوظيفة المعلنة، مع الإشارة إلى أن الجمعية يوفر فرص متكافئة للجميع.

- يتم تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- جمعية اصدقاء بلا حدود تدعم مبدأ تكافؤ الفرص في العمل لديها

- سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط فقط .