فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفد دبلوماسي أوروبي يصل غزة

شرطة الاحتلال تقتحم منزلي المحررين كريم وماهر يونس

هل تذكرونه؟.. حقيقة إصابة المصارع هالك هوجان بشلل نصفي

تعرف على عقوبات اتحاد كرة القدم بعد الجولة 17

بحر: الاعتداء الآثم على الأسيرات والمساس بهنّ نار ستحرق الاحتلال وحكومته

إصابة قوية للاعب "الزعيم"

"لجان المقاومة": القمع والتنكيل بالأسيرات جريمة لا يمكن السكوت عنها

طالبات بغزة يُنظّمن وقفة ضد العدوان على الأسيرات

"العمصي" يوضح سبب وقف الاحتلال استقبال تصاريح جدد من عمال غزة

"السلطة" تواصل اعتقالاتها السياسية بحق المواطنين في الضفة الغربية

وظيفة شاغرة في جمعية أصدقاء بلا حدود للتنمية المجتمعية بقطاع غزة

01 فبراير 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية أصدقاء بلا حدود للتنمية المجتمعية بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة باحث اجتماعي.

المهام والمسؤوليات:

- تنفيذ زيارات ميدانية أو منزلية لمكان سكن المستفيدين، ووضع التوصيات العملية لتحسن التدخلات اللازمة لتحسين جودة حياة المستفيدين،

- إجراء تقييم بسيط وعميق لكل أسرة مستفيدة،

- ضمان تلبية النتائج المخططة مع المستفيدين وأولوياتهم وتحقيق أهداف المشروع،

- إعداد وتجهيز ملفات كامل للمستفيدين، والتأكد من التوثيق الصحيح للبيانات التي يتم جمعها،

- يقوم الباحث الاجتماعي بالمشاركة في تقييم الخدمات المقدمة بانتظام للتأكد من أن الأنشطة المنفذة تلبي احتياجات المستفيدين متنوعي الاحتياجات،

- تقديم التقارير الدورية وحسب الطلب ودعمها بالوثائق الكافية.

- المساهمة في اعداد وتنفيذ الخطط الأسبوعية والشهرية، في إطار عمل المشروع.

- أي مهام أخرى يتم التكليف بها من خلال المسؤول المباشر تتناسب مع قدراته ومهاراته.

- القيام بأي مهام أخرى حسب الوصف الوظيفي.

مؤهلات الوظيفة:

- خريج/ة بكالوريوس خدمة اجتماعية او علم اجتماع

- خبرة مثبتة لمدة لا تقل عن 3 سنوات في عمل مشابه

- القدرة على تنفيذ زيارات ميدانية لمنازل المستفيدين

-مكان السكن - محافظات قطاع غزة

- القدرة علي التعامل مع النماذج الورقية والتعبئة عبر التابلت

- القدرة على استخدام تطبيقات الالكترونية وبرامج الاوفيس

طريقة التسجيل:

- يبدأ التسجيل بتاريخ 30/1/2023 حتى تاريخ 9/2/2023

- سيتم التواصل مع من ينطبق عليه/ا شروط الوظيفة المعلنة، مع الإشارة إلى أن الجمعية يوفر فرص متكافئة للجميع.

- يتم تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط  ( هنا )

- جمعية اصدقاء بلا حدود تدعم مبدأ تكافؤ الفرص في العمل لديها

- سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط فقط .

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #وظيفة #وظائف شاغرة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة