مطلوب مهندس مدني للعمل في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن حاجتها لإشغال وظيفة " مهندس مدني" متخصص في شبكات البنية التحتية وذلك للعمل في دوائر البلدية المختلفة وذلك على نظام (عقد عمل مؤقت) وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة وذلك وفقاً للمواصفات التالية: -

أولاً: شروط الترشح: -

1. أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في "الهندسة المدنية" بمعدل لا يقل عن (جيد جداً) من جامعة معترف بها.

2. ألا يزيد عمر المترشح عن (35) عام.

3. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات في مجال تصميم وتنفيذ شبكات البنية التحتية.

4. أن يكون من سكان مدينة غزة.

5. أن يكون عضواً في نقابة المهندسين.

6. يفضل أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.

ثانياً: المهام والمسئوليات:

تشغيل وإدارة صيانة شبكات البنية التحتية التي تقع ضمن نطاق اعمال البلدية.

المراقبة والتحكم في تشغيل كافة الأجهزة والمعدات الخاصة بالوحدات والإدارات الفنية عبر شبكة الاتصال المختلفة (آبار المياه – المولدات الكهربائية – خزانات المياه – محابس المياه – مضخات الصرف الصحي – حاويات النفايات الصلبة).

متابعة وتقييم تحركات اسطول آليات الخدمات المختلفة وربط ذلك باستهلاك الوقود.

مساندة الإدارات والأقسام في تحسين وتطوير اجراءات العمل لديهم من أجل رفع كفاءة عمليات التشغيل والصيانة، تقليل النفقات، رفع مستوى الخدمات، وتقليص زمن الاستجابة.

المساهمة في إدارة المخاطر والكوارث الطبيعية في المدينة من خلال توفير البيانات الحية والصور الحديثة بأنواعها والاحصاءات الدقيقة للجان الطوارئ.

المشاركة في وضع مقترحات خاصة بأنظمة التنبؤ بما يساهم في تقليل حجم المشاكل المتوقعة.

اعداد التقارير والاحصاءات والاستنباطات المبنية على بيانات حقيقة للجهات المعنية في البلدية.

ثالثاً: المهارات المطلوبة:

خبرة عملية في مجال نظم المعلومات الجغرافية ومعرفة جيدة في برنامج جيوميديا او برنامج ArcMap.

التعامل مع برامج الحاسوب ذات العلاقة مثل:(برنامج الجيوميديا، برامج نظم المعلومات الجغرافية، الأوتوكاد، Civil 3D).

يفضل أن يكون لديه معرفة أو شهادات علمية في برامج نمذجة (Modeling) شبكات البينة التحتية.

أن يمتاز بالمظهر العام اللائق والقدرة على الاتصال والتواصل الفعال مع الموظفين والمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة علاقات جيدة مع الأطراف ذات العلاقة.

القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للمؤسسة والعمل ضمن الورديات المسائية والليلية للمؤسسة.

القدرة على التعامل مع برامج ميكروسوفت Microsoft Office والإنترنت والبريد الإلكتروني.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

القدرة على إعداد وتقديم التقارير والمبادرات التي تهدف لرفع مستوى جودة خدمات البلدية.

طريقة التسجيل

- فعلى الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب التوظيف (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معه الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرة وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 10/02/2023م.