النائب "نعيم" تلتقي بكتل برلمانية جزائرية

التقت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم، كتل برلمانية جزائرية، وذلك بترتيب من مكتب حركة "حماس" في الجزائر.

وجرى اللقاء برفقة ممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان، وذلك مع رؤساء وأعضاء كل من الكتل البرلمانية التالية: كتلة جبهة التحرير الوطني وكتلة حركة مجتمع السلم، وكتلة حركة البناء الوطني، وكتلة جبهة المستقبل.

وتزور النائب نعيم وهي رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان دولة الجزائر، بدعوة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني الجزائري للمشاركة في فعاليات الدورة 17 لبرلمانات دول التعاون الإسلامي المنعقدة في الجزائري في 29-30 يناير الجاري، بعنوان العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية.















المصدر / فلسطين أون لاين