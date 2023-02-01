استقالة مدرب جديد في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن مدرب فريق نادي الصلاح الرياضي إسلام سلامة، استقالته من منصبه، عقب نهاية مشوار الفريق في بطولة دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب".

وقدم سلامة استقالته لمجلس إدارة النادي، عقب نهاية مباراة الفريق أمس أمام شباب معن، حيث من المتوقع أن يتمسك المجلس ببقاء سلامة للاستمرار مع الفريق للموسم الثالث تواليا.

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ونافس الصلاح بقوة على خطف بطاقة الصعود للدرجة الأولى الموسم الحالي، حتى الأمتار الأخيرة واحتل المركز الثالث برصيد 25 نقطة، علما أن الفريق انتهت مشاركته وسيغيب عن الجولة القادمة حسب نظام المسابقة.

ويحمل سلامة شهادة تدريب B، وهو أحد المدريين الواعدين، ويعمل مدربا لقطاع الناشئين بنادي غزة الرياضي.

المصدر / فلسطين أون لاين