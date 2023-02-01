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"عرين الأسود" تستهدف جنود الاحتلال عند حاجز صرّة غرب نابلس

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"عرين الأسود" تستهدف جنود الاحتلال عند حاجز صرّة غرب نابلس

01 فبراير 2023 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
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استهدفت مجموعات عرين الأسود، صباح اليوم الخميس، جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين عند حاجز صرّة العسكري غرب محافظة نابلس.

وذكرت "عرين الأسود" في بيان مقتضب، أنّ "مقاتليها نفّذوا عند الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، عملية إطلاق نار على حاجز صرّة الاحتلال غرب نابلس، وانسحبوا بسلام".

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وفي سياق منفصل، شددت قوات الاحتلال عمليات التفتيش على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة، وافتعلت أزمة خانقة في المكان، كما شهدت بلدة جبل المكبر المقدسية أمس، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، تخللها إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب الفلسطينيين.

وأُصيب جنديان اثنان من جنود الاحتلال مساء أمس، بعملية دهس وقعت قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، ونقلت مروحية عسكرية أحد المصابين إلى مستشفى بيلينسون.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، وبلغت ذروتها قبل أيام حينما نفّذ الشهيد علقم خيري عملية نوعية في القدس، أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #قوات الاحتلال #حاجز عسكري #عرين الأسود

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