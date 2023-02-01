الاحتلال يهدم منزلين في بيت لحم 

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلين في بيت جالا والولجة، شمال غرب بيت لحم.

ووفق مصادر محلية، فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت منطقة "عين جويزة" شمال شرق قرية الولجة، وهدمت منزلا بمساحة 100 متر مربع، يعود للمواطن خليل أحمد سليم عوض الله، بحجة عدم الترخيص.

ووفق المصادر ذاتها، تتعرض منطقة "عين جويزة" منذ سنوات لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم العديد من المنازل وإخطار أخرى بالهدم ووقف العمل فيها، لتفريغها من أصحابها.

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وهدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الانشاء يقع في منطقة "كريمزان" قرب مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، مكون من طابق واحد، يعود للمواطن جورج فرح النجار، بحجة عدم الترخيص.

وأتى هدم هذا المنزل للمواطن النجار رغم حصوله على قرار من احدى المحاكم الإسرائيلية، بعدم وقف البناء في منزله.

المصدر / فلسطين أون لاين