الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما اعتقلت عددًا من المواطنين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وأفادت مصادر محلية باقتحام عناصر من الوحدات الخاصة عشرات المنازل في الضفة والقدس، وأخضع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات والعبث بمحتويات منازلهم.

وفي محافظة القدس، شهدت اقتحامات تخللتها مواجهات في بعض المناطق، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، بينما اقتحمت قوات خاصة لما يسمى حرس الحدود صور باهر.

اقرأ أيضا: الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة طالت أسيرين محررين

وإلى الشمال حيث محافظة جنين، اقتحمت بلدة برقين وفتشت العديد من المنازل، حيث اعتقلت الأسير المحرر طارق أبو شادوف، والشاب أحمد بزور، بعد اقتحام برقين ومداهمة منزلي ذويهما.

كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس، وداهمت محلا تجاريا على مدخل البلدة، وقامت بمصادرة تسجيلات الفيديو لكاميرات المراقبة لديه.

وفي ساعات متأخرة من الليل عزز الاحتلال قواته في ساعات على حاجزي حوارة وزعترة، وأغلق الحاجزين أمام حركة المواطنين، وسط انتشار مكثف في محيطهما.

وفي محافظة أريحا، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة في سماء مخيم عقبة جبر، وكثفت من توجدها العسكري في المنطقة، ونفذت أعمال بحث في المكان، وسط تشديد إجراءاتها العسكرية على المدخل الجنوبي للمدينة، فيما أغلق شبان مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات الاحتلالي، التي تواصل فرض إجراءاتها العسكرية لليوم الرابع على التوالي على مدينة أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين