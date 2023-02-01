الطقس: أجواء عاصفة وماطرة

يستمر بحول الله تعالى، تأثّر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الأربعاء، لذا يكون الجو باردًا إلى شديد البرودة وعاصفًا، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبَّات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة والبحر مائجا.

وهذه الليلة: يكون الجو باردًا إلى شديد البرودة وعاصفًا، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبَّات قوية أحيانًا والبحر مائجًا.

ويوم غد الخميس، يتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي مع بقاء الجو باردًا إلى شديد البرودة، وتسقط أمطار متفرّقة بين الحين والآخر والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو باردًا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو باردًا، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرّقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا.

المصدر / فلسطين أون لاين