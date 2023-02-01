اليوم.. انطلاق كأس العالم للأندية بالمغرب

تنطلق اليوم الأربعاء في المغرب منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم، بمشاركة 7 أندية على رأسها ريال مدريد الإسباني المرشح لمواصلة الهيمنة الأوروبية على البطولة.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين كأس العالم للأندية 2021، بمشاركة 24 ناديا، بينها 8 من أوروبا، لكن جائحة فيروس كورونا أجبرت الاتحاد الدولي "فيفا" (FIFA) للعودة إلى النظام القديم.

وإلى جانب ريال مدريد بطل أوروبا، يشارك في منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، والوداد البيضاوي المغربي بطل أفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري، الذي دعي للمشاركة نظرا لخوض الوداد صاحب الأرض البطولة بصفته بطلا قاريا.

كما يشارك الهلال السعودي، بطل آسيا 2021، الذي رشحه الاتحاد القاري لعدم انتهاء النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، فيما يشارك سياتل ساوندرز الأميركي ممثلا عن كونكاكاف، فيما يخوض أوكلاند سيتي النيوزيلندي البطولة بصفته بطلا لأوقيانيا.

وكانت دولة قطر قد استضافت نسختي 2019 و2020، فيما أقيمت النسخة الأخيرة في الإمارات، وتوج تشلسي الإنجليزي بطلا لها، في حين ستكون هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها البطولة في المغرب بعد عامي 2013 و2014.

ويأمل ريال مدريد في أن يكون المتوج العاشر تواليا من أوروبا، وهو يستهل مشاركته من الدور نصف النهائي في الثامن من فبراير/شباط المقبل بالرباط، ضد الفائز من مواجهة سياتل ساوندرز مع الرابح من المباراة الافتتاحية التي تقام غدا وتجمع الأهلي بطل أفريقيا 10 مرات وأوكلاند سيتي في مدينة طنجة.

وفي حال فوز ريال مدريد، سيتأهل إلى النهائي المقرر في 11 فبراير/شباط بالرباط، ليواجه الفائز من لقاء فلامنغو مع الرابح من مباراة الوداد والهلال.

وقد لا تحظى البطولة باهتمام كبير في أوروبا، خصوصا مع الاستعداد لانطلاق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، الذي وضع ريال مدريد بمواجهة نارية مع ليفربول الإنجليزي في 21 فبراير/شباط المقبل، لكنها تحمل رمزية بالنسبة لممثلي باقي الاتحادات القارية، خصوصا الأفريقية والآسيوية التي لم تحرز اللقب في تاريخها، حيث تُوجت الأندية الأوروبية 14 مرة، وأندية أميركا الجنوبية 4 مرات آخرها في 2012 مع كورينثيانز البرازيلي.

المصدر / وكالات