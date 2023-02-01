الولايات المتحدة تخطط لإرسال صواريخ طويلة المدى لأوكرانيا

قالت وسائل اعلامية إن الولايات المتحدة تخطط لإرسال صواريخ بعيدة المدى للمرة الأولى إلى أوكرانيا، وبينما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال عن قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستعقد في كييف الجمعة المقبل، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حكومته التفاوض مع مينسك لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا.

ونقلت عن مسؤوليْن أميركيين قولهما إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا.

وأضاف المسؤولان أن المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لكييف من المتوقع أن تشمل لأول مرة صواريخ طويلة المدى، بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة أخرى.

تقدم روسي

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إن "تدابير هجومية ناجحة" مكنت قواتها من "تحرير قرية بلاغوداتني الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية"، في إشارة إلى مقاطعة دونيتسك، إحدى المقاطعات الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتقع قرية بلاغوداتني قرب سوليدار، البلدة المعروفة بمناجم الملح، والتي سيطرت عليها القوات الروسية في الآونة الأخيرة، وعند طريق سريع يؤدي إلى باخموت.

وأكدت مواقع تابعة لمليشيا فاغنر الروسية أنها تمكنت من السيطرة على مواقع للقوات الأوكرانية في الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة باخموت، وأن فاغنر عقب سيطرتها على مدينة كليشييفكا جنوبي غربي باخموت تستمر في التقدم وتوسيع مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها في محور كراسنويه.

في المقابل، نفى المتحدث باسم الجبهة العسكرية الشرقية في الجيش الأوكراني سيرهي تشيرفاتي أن تكون القوات الروسية قد تمكنت من قطع الطريق المؤدي إلى مدينة باخموت شمالي مقاطعة دونيتسك.

وأكد تشيرفاتي في تصريحات له أمس أن القوات الروسية ما زالت تعتبر المدينة هدفَها الأهم، رغم تكبدها خسائر يومية وصفها بالكبيرة.

وتسعى روسيا منذ أشهر للسيطرة على باخموت في معارك هي الأكثر ضراوة منذ أن أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وفي الجنوب، قال عضو المجلس الرئاسي للإدارة العسكرية والمدنية الموالية لروسيا في زاباروجيا إن القوات الأوكرانية انسحبت من خط الدفاع الأول في زاباروجيا.

المصدر / وكالات