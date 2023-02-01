فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ولادة طفل داخل قطار سريع يربط فرنسا بألمانيا

لتقوية جهاز المناعة.. قائمة الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الخمسة

آرسنال يتعاقد مع جورجينيو وفشل إعارة زياش لباريس سان جيرمان

ثلاث ميزات مهمة بهاتف آيفون تتعلق بالتصوير

مصر وموسكو توقعان اتفاقية إنشاء مصانع صيانة عربات القطارات الروسية

صحيفة عبرية تكشف عن مناورات عسكرية واسعة النطاق في يونيو المقبل

ملك الأردن يلتقي بايدن في واشنطن الخميس

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق نجل الشيخ جمال أبو الهيجا

"حلواني" تكشف تفاصيل تعرضها للضرب والتنكيل خلال اعتقالها الأخير

الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار المنتجين العام المنصرم

ولادة طفل داخل قطار سريع يربط فرنسا بألمانيا

01 فبراير 2023 . الساعة 01:48 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

وُلد طفل أُطلق عليه اسم" فيليكس" صباح الأحد داخل قطار فائق السرعة يربط فرنسا بألمانيا، على ما أعلنت شركة "اس ان سيه اف" المشغلة للقطار مع شركة "دوتشه بان" الألمانية.

وقرابة الساعة الثامنة صباحاً وبعد ساعة واحدة من مغادرة قطار "آيس 9571" باريس، أُبلغ سائق القطار بأنّ إحدى الراكبات تعاني انقباضات وخسرت ماء الجنين، فأبلغ بدوره مركز التشغيل الذي يدير خط القطارات الفائقة السرعة الشرقية.

وأشارت ناطقة باسم الشركة إلى أنّ نداءً أُطلق من القطار أعقبه حضور طبيب لمساعدة المرأة الحامل المقيمة في ألمانيا.

وتوقف القطار استثنائياً عند الساعة 8,10 صباحاً في محطة لورين في لوفينييه في موسيل، ليتمكن عناصر الإغاثة من توفير الرعاية اللازمة للراكبة. وقالت الناطقة "بسبب حالة طوارئ، جرت عملية الولادة داخل القطار".

وأوضحت أنّ "الأمور سارت بصورة جيدة" والرضيع الذي ولد عند الساعة 9,10 صباحاً سُمي فيليكس وتولى رجال الإنقاذ نقله ووالدته إلى مستشفى.

واستأنف القطار الذي كان يُفترض أن يتوجه من باريس إلى شتوتغارت، رحلته متأخراً ساعة وعشرين دقيقة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#فرنسا #باريس #ولادة #قطار #المانيا #من هنا وهناك #فيليكس #دوتشة بان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة