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ثلاث ميزات مهمة بهاتف آيفون تتعلق بالتصوير

01 فبراير 2023 . الساعة 00:48 بتوقيت القدس
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آيفون

يتميز هاتف أيفون بميزات مختلفة في التصوير يجب عليك معرفتها والاستفادة منها سواء فيما يخص التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، وهنا نرصد لك التفاصيل وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

التقاط صورة أثناء تسجيل الفيديو

هذه خدعة سهلة تسمح لك بالتقاط الصور أثناء تسجيل مقطع فيديو، ما عليك سوى الضغط على أيقونة shutter icon بجوار زر التسجيل الأحمر.

التقاط صورة دون استخدام اليدين

قم بتشغيل وظيفة الأوامر الصوتية لجهاز أيفون في الإعدادات بالانتقال إلى إمكانية الوصول والتحكم الصوتي، ومن هنا، يمكنك أن تطلب من Siri فتح الكاميرا والتقاط صورة لك.

أضف تسميات توضيحية إلى الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك تتبع جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق تسميات توضيحية لها بسهولة، فما عليك سوى التمرير سريعًا لأعلى على صورة أو مقطع فيديو والضغط فوق حقل "إضافة تسمية توضيحية" وإدخال تسمية توضيحية.

كما أنه بمجرد القيام بذلك، يمكنك البحث عن الصور باستخدام الكلمات الرئيسية باستخدام شريط بحث أيفون.

المصدر / وكالات
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