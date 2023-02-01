فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحيفة عبرية تكشف عن مناورات عسكرية واسعة النطاق في يونيو المقبل

ملك الأردن يلتقي بايدن في واشنطن الخميس

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق نجل الشيخ جمال أبو الهيجا

"حلواني" تكشف تفاصيل تعرضها للضرب والتنكيل خلال اعتقالها الأخير

الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار المنتجين العام المنصرم

الاحتلال يخطر عائلات فلسطينية بالطرد في الأغوار الشمالية

ماذا قالت الفصائل الفلسطينية عن عملية الدهس البطولية جنوب نابلس ؟

إدارة سجن "النقب" تُواصل فرض عزل جماعي على 68 أسيرًا

القانوع: عملية زعترة رد طبيعي يتزامن مع اعتداء الاحتلال على القدس والأسرى

سيغيب عن الكلاسيكو.. ريال مدريد يكشف مدة غياب ميندي

الأكبر في تاريخ مصر

مصر وموسكو توقعان اتفاقية إنشاء مصانع صيانة عربات القطارات الروسية

01 فبراير 2023 . الساعة 00:26 بتوقيت القدس
...
لقطة من توقيع الاتفاقية

وقعَت مصر مع روسيا أكبر صفقة اقتصادية في تاريخها، تتمثل بـ إنشاء ورشة لصيانة وعمرة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها، استعداداً لإقامة مصنع لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر.

ووقع عن الجانب المصري الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والروسي شركة ترانسماش هولدينغ إنترناشيونال إيه جي.

وستنشئ روسيا بموجب الاتفاق مصنع ضخم في مصر، في منطقة ورش أبو زعبل ضمن أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر، وأعلن وزير النقل المصري أن شركة ترانسماش ستقوم بإعداد التصميمات الخاصة لتنفيذ أعمال الصيانة بها بالإضافة الى توريد قطع الغيار لمدة 12 عام لكل عربة، كذلك تقديم الدعم الفني لمدة 12 عام بواسطة 20 خبير ونقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ الصيانات المطلوبة، كما تشمل الصفقة إجراء الصيانة اللازمة لصفقة 1350 عربة سكة حديد.

ويأتي الإعلان عن الاتفاقية بين الجانبين في ظل عقوبات وحصار غربي على روسيا وتهديد لدول العالم بعدم التعامل اقتصاديا مع الدولة الروسية التي تخوض حربها في اوكرانيا.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 3.14 مليار دولار، بنسبة 2.1% من إجمالي التبادل التجاري المصري.

ووفق الاحصائيات فقد بلغت قيمة واردات مصر 2.75 مليار دولار، ووصلت الصادرات إلى 392 مليون دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#روسيا #اقتصاد #مصر #تبادل تجاري #السكك الحديدية #عربات القطارات #ابو زعبل #ترانسماش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة