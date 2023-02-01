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صحيفة عبرية تكشف عن مناورات عسكرية واسعة النطاق في يونيو المقبل

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صحيفة عبرية تكشف عن مناورات عسكرية واسعة النطاق في يونيو المقبل

01 فبراير 2023 . الساعة 00:06 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، مساء الثلاثاء، عن إجراء مناورات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في يونيو المقبل.

وبحسب الصحيفة :"في يونيو المقبل، سيتم إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق لإعداد الجبهة الداخلية من جبهتي "لبنان وغـزة"

وأضافت الصحيفة:" في سيناريو الحرب المقبلة، لا توجد تقديرات دقيقة لكمية الصواريخ والقذائف التي سيتم إطلاقها من الشمال ومن غزة (تقديرات سابقة توقعت إطلاق 1500 صاروخ يوميا).

وأضافت: "وفقا للسيناريو ستتعطل شبكات الهواتف الخلوية والكهرباء، وسيتضرر 450-500 مبنى، وستسمح الحكومة بإخلاء آلاف المستوطنين من الحدود اللبنانية أو من غلاف غـزة.

وتابعت: "سيحدث شلل تام في حياة المستوطنين في كافة المدن، وسيتم شن هجمات الكترونية مكثفة وستحدث مواجهات في مدن الداخل المحتل مع الفلسطينيين على غرار ما حدث في 2021، وستتعطل إمدادات الغذاء والدواء للسكان.

المصدر / وكالات
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