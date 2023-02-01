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ملك الأردن يلتقي بايدن في واشنطن الخميس

01 فبراير 2023 . الساعة 00:04 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، الخميس المقبل.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، يأتي اللقاء ضمن زيارة الملك عبد الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للوكالة، سيجري الجانبان مباحثات حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة من خلال توسيع التعاون في شتى المجالات.

كما سيناقش الطرفان أيضا المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودور الولايات المتحدة المحوري حيالها، فضلا عن تبعات الأزمة في أوكرانيا.

المصدر / وكالات
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