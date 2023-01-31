الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق نجل الشيخ جمال أبو الهيجا

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، الاعتقال الإداري بحق الأسير عبد السلام أبو الهيجا، نجل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا، من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت عائلة الأسير أبو الهيجا بأن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، أصدرت قرارا بتجديد اعتقال نجلها عبد السلام إداريا لـمدة ستة شهور.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الأسير عبد السلام جمال أبو الهيجا بتاريخ 11 آب/ أغسطس الماضي بالقرب من مستشفى الرازي بجنين، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، ثم تجديدها اليوم للمرة الثانية.

وأفرجت قوات الاحتلال عن عبد السلام أبو الهيجا في 30 يناير العام الماضي، بعد أن أمضى 6 أشهر في الاعتقال الإداري، بعد أن اعتقلته العام الماضي خلال حملة مداهمات لمخيم جنين. وأبو الهيجا، أسير محرر قضى ما يقرب من 13 عاما في سجون الاحتلال، ومعتقل سابق لدى أجهزة السلطة، وهو نجل القيادي في حركة حماس الأسير الشيخ جمال أبو الهيجاء (المحكوم بـ٩ مؤبدات).

واعتقل القيادي الشيخ أبو الهيجا أربع مرات منذ عودته لفلسطين عام 1990، وأمضى ما مجموعه خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال قبل اعتقاله الأخير عام 2002 الذي حكم فيه بالسجن المؤبد 9 مرات بتهمة قيادة كتائب القسام.

وصنفه الاحتلال بالأسير الخطير، واستخدم بحقه كل أشكال التعذيب على مدار شهرين كاملين، ثم نقله إلى العزل الانفرادي وقضى فيه نحو 10 سنوات، وخرج منه بعد إضراب الكرامة الذي خاضه الأسرى عام 2012، واستمر 28 يوماً، وأوقفوا خلاله سياسة العزل في حينه.

ولم يتوقف الأمر عند اعتقاله، فقد اعتقل الاحتلال أيضاً أبناؤه "عاصم، وعماد الدين وعبد السلام"، واعتقلت ابنته المحامية "بنان" بالإضافة إلى زوجته التي مكثت في الاعتقال الإداري 9 أشهر عام 2003، واستشهد نجله "حمزة" في اشتباك مع جنود الاحتلال في مارس 2014 بعد مطاردة من الاحتلال لعدة سنوات.

المصدر / وكالات