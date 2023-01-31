الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار المنتجين العام المنصرم

قال الجهاز المركزي للإحصاء: إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين في فلسطين، سجل ارتفاعا حادا نسبته 7.43% خلال عام 2022 مقارنة مع العام السابق.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم، أن السبب الرئيس لهذا الارتفاع الحاد هو ارتفاع أسعار السلع ضمن الأنشطة الرئيسية الآتية: نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 12.76%، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 12.26%، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 6.31%، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 4.78%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.03% خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وسجلت أسعار المنتجين للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً ارتفاعاً حاداً نسبته 7.69%، كما سجلت أسعار المنتجين للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج ارتفاعاً حاداً نسبته 5.14% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر كانون أول 2022 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2022، وبلغ الرقم القياسي العام 106.61 خلال شهر كانون أول 2022 مقارنة بـ106.42 خلال شهر تشرين الثاني 2022 .

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.18%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين للسلع المستهلكة محليًّا 106.40 خلال شهر كانون أول 2022 مقارنة بـ106.21 خلال شهر تشرين الثاني 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين