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إدارة سجن "النقب" تُواصل فرض عزل جماعي على 68 أسيرًا

31 يناير 2023 . الساعة 22:43 بتوقيت القدس
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أسرى في ساحة إحدى سجون الاحتلال (أرشيف)

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، مساء يوم الثلاثاء، بأنّ إدارة سجن "النقب" تواصل منذ أربعة أيام فرض عزل جماعي على 68 أسيرا في قسم 6، وهو القسم الذي جرى نقلهم إليه بعد عملية قمع تعرضوا لها في قسم 8 (قسم الخيام).

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، أن إدارة السجن جردت الأسرى المعزولين من كافة مقتنياتهم، وتحتجزهم حتى الساعة في ظروف قاهرة وصعبة.

وتشن سلطات الاحتلال وقوات سجونها منذ ساعات الصباح الباكر حملة انتهاكات وتصعيد ضد الأسيرات، والاعتداء على ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان، وعزلها وتحويل غرف الأسيرات لزنازين.

وفي سياق متصل أفاد نادي الأسير بأن الهجمة التي تنفذها إدارة السجن بحقّ الأسيرات، ممتدة منذ ثلاثة أيام بعد قيامها بتنفيذ عملية اقتحام لغرفة رقم (10) والتي تم خلالها سحب الأدوات الكهربائية من الغرفة، وفرض عقوبات على الأسيرات القابعات فيها.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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