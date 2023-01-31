القانوع: عملية زعترة رد طبيعي يتزامن مع اعتداء الاحتلال على القدس والأسرى

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن عملية الدهس البطولية على حاجز زعترة في نابلس تأتي في إطار عمليات المقاومة للرد على جرائم الاحتلال وعدوانه على مقدساتنا وشعبنا، وآخرها الإجراءات القمعية الوحشية بحق الأسرى.

وأكد القانوع في تصريح صحفي، أن هذه العملية البطولية تأتي بالتزامن مع الإعتداءات الإسرائيلية على الأسرى وحالة الغضب في داخل السجون، لتؤكد على قدرة المقاومة على الرد وجاهزيتها للدفاع عن الأسرى وأنهم ليسوا وحدهم.

وأضاف، "نؤكد لأسرانا الأبطال أن المقاومة ملتحمة معهم في معركتهم ضد السجان ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنهم، وستبقى ماضية على عهدها في تحريرهم من سجون الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين