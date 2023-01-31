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سيغيب عن الكلاسيكو.. ريال مدريد يكشف مدة غياب ميندي

31 يناير 2023 . الساعة 21:11 بتوقيت القدس
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سيغيب عن الكلاسيكو.. ريال مدريد يكشف مدة غياب ميندي

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد سيغيب عن ناديه لمدة شهرين تقريبًا، بعدما شهدت الفترة الماضية تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ اليسرى.

وذكر موقع "Cope" الإسباني أن ميندي سيغيب عن مباريات نادي العاصمة الإسبانية خلال الفترة القادمة التي سيخوض فيها الفريق العديد من المباريات المصيرية، وفي مقدمتها مواجهة ليفربول في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسيكون أنشيلوتي مطالبًا بالبحث عن حلول استثنائية لتعويض غياب ميندي، في ظل عدم تحرك إدارة النادي للتعاقد مع بديله في الميركاتو الشتوي الذي يغلق أبوابه اليوم الثلاثاء.

واعتمد المدرب الإيطالي في المباريات الماضية على الفرنسي إدواردو كامافينغا في مركز الظهير الأيسر، في ظل معاناة النمساوي دافيد ألابا من الإصابة، ومن المتوقع أن يمثل بعد عودته أحد الخيارات لأنشيلوتي في هذا المكان الذي يستطيع أن يلعب فيه أيضًا المدافع الإسباني ناتشو فرنانديز.

ومن المتوقع أن يغيب ميندي عن مباراتي كأس العالم للأندية في المغرب بالإضافة إلى مباريات الفريق ضد فالنسيا وريال مايوركا وإلتشي وأوساسونا وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس وإسبانيول في بطولة الليغا الإسبانية، فضلًا عن مواجهة الذهاب أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

المصدر / وكالات
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#برشلونة #الدوري الإسباني #ريال مدريد #الكلاسيكو #كأس الملك

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