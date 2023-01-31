ماذا قال كولر مدرب الأهلي قبل أول مباراة في كأس العالم للأندية؟

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن استعدادات مكثفة يخوضها فريقه للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية والتي تقام في المغرب بداية من 1 وحتى 11 فبراير/ شباط المقبل.

وقال كولر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الثلاثاء، إن تركيز الجميع حاليًا بات منصباً على المواجهة الأولى أمام فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا.

وشدد كولر على أن المنافس النيوزيلندي قوي وليس بالضعيف، خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين؛ لذا فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، موضحاً أن قائمة الفريق المصري مكتملة، ما يعني جاهزية جميع اللاعبين لتلك المباراة.

وتابع كولر حديثه بالقول إن الأهلي يمتلك مرونة كبيرة بشأن خطط اللعب في المباريات، حيث تتحدد خطة اللعب وفقاً لاستراتيجية المنافس وطريقة لعبه، مؤكداً قدرة الأهلي على فرض أسلوبه في كافة المواجهات.

واختتم كولر حديثه بالقول إنه لم يقدم على تحليل كافة فرق البطولة، في ظل تركيزه الكامل على مواجهة أوكلاند فقط، غدًا؛ لأنها الخطوة الأولى في مشوار الفريق بالبطولة.

المصدر / وكالات